На Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой в Иране

На Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой в Иране
9 января 2020 - 11:38 AMT

PanARMENIAN.Net - На Украине 9 января объявлено днем траура в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Владимира Зеленского.

Он провел совещание, в ходе которого заслушал отчет оперативного штаба, касающийся текущей ситуации вокруг разбившегося лайнера. На совещании обсуждалось, что, пока специалисты не разберутся в обстоятельствах трагедии, не стоит манипулировать информацией, пишут «Ведомости».

В ближайшее время будет решен вопрос об идентификации и репатриации погибших украинцев.

По итогам совещания Зеленский также записал видеообращение к жителям Украины. По его словам, для страны приоритетом будет установление причин катастрофы. «Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», – заявил Зеленский. Он также рассказал, что украинские специалисты уже прилетели в Иран, чтобы принять участие в работе комиссии, расследующей инцидент. В частности, они должны будут помочь в расшифровке черных ящиков самолета. Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь.

8 января, недалеко от аэропорта Тегерана разбился самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Лайнер потерпел крушение через несколько минут после взлета. На его борту были 176 человек, все они погибли. Основная версия авиакатастрофы – техническая неисправность двигателя. По факту произошедшего прокуратура Украины возбудила уголовное дело. Украинским авиакомпаниям по решению правительства запрещено выполнять полеты над территорией Ирана до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.

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