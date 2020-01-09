Иран заявил о завершении мести за Сулеймани

Иран заявил о завершении мести за Сулеймани
9 января 2020 - 11:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, отвечая на вопрос о реакции Тегерана на выступление президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны - мы также не будем предпринимать таких действий», - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что исламская республика действовала исключительно в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону. «Если США все же решат предпринять военные действия, у Ирана не будет другого пути, кроме ответа», - добавил Тахт-Раванчи.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля - земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев, в США же указали, что жертв нет.

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