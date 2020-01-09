Мхитарян получил новую травму бедра
9 января 2020 - 15:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян вновь получил травму. Итальянский клуб не сообщает, как долго армянин не сможет играть, пишет Football Italia.
Мхитарян получил повреждение 5 января в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (0:2). У него диагностирована травма левого бедра. До этого у игрока были проблемы с правым бедром.
Сроки восстановления станут известны после дополнительного медицинского обследования.
В феврале Мхитаряну исполнится 31 год. Он перешел в «Рому» в начале сентября, и с того момента принял участие всего в 11 матчах, став автором трех голов и одной передачи.
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«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
К таким выводам пришли участники международного расследования, в котором участвуют Бельгия, Испания, Франция и США
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