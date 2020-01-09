Мхитарян получил новую травму бедра

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян вновь получил травму. Итальянский клуб не сообщает, как долго армянин не сможет играть, пишет Football Italia.

Мхитарян получил повреждение 5 января в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (0:2). У него диагностирована травма левого бедра. До этого у игрока были проблемы с правым бедром.

Сроки восстановления станут известны после дополнительного медицинского обследования.

В феврале Мхитаряну исполнится 31 год. Он перешел в «Рому» в начале сентября, и с того момента принял участие всего в 11 матчах, став автором трех голов и одной передачи.