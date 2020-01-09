ВБ: Армения в 2020 году станет лидером в регионе по темпам экономического роста

PanARMENIAN.Net - Всемирный банк опубликовал доклад о глобальных экономических трендах в 2020 году, согласно которому рост ВВП Армении в 2020 году составит 5.1%. Это самый высокий показатель в регионе.

В 2021 и 2022 году ВБ прогнозирует для Армении рост ВВП на 5.2%.

Согласно докладу, хотя темпы экономического роста на Южном Кавказе имеют тенденцию к снижению, прогнозы роста ВВП Армении стабильны, в отличие от соседних стран.

Например, в соседнем Азербайджане рост ВВП в 2020 году составит 2.3%, в Грузии – 4.3%, в Турции - 3%. Иран покажет нулевой рост.

Как говорится в докладе, в странах постсоветского пространства ожидается следующая картина: ВВП России вырастет в 2020 году на 1.6%, Белоруссии - на 0.9%, Казахстана - на 3.7%, Киргизии - на 4%, Молдовы - на 3.6%, Таджикистана - на 5.5%, Туркмении - на 5.2%, Украины - на 3.7%, Узбекистана - на 5.7%.

В докладе ВБ отмечается, что с 2020 по 2022 годы темпы роста мировой экономики будут ежегодно увеличиваться на 0.1%. Ожидается постепенное восстановление инвестиций и торговли, но риски сохраняются. В 2020 году мировая экономика вырастет до 2.5% в сравнении с 2.4% в 2019-м.

В госбюджете Армении на 2020 год экономический рост заложен в размере 4.9%.