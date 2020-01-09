ВБ: Армения в 2020 году станет лидером в регионе по темпам экономического роста
9 января 2020 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирный банк опубликовал доклад о глобальных экономических трендах в 2020 году, согласно которому рост ВВП Армении в 2020 году составит 5.1%. Это самый высокий показатель в регионе.
В 2021 и 2022 году ВБ прогнозирует для Армении рост ВВП на 5.2%.
Согласно докладу, хотя темпы экономического роста на Южном Кавказе имеют тенденцию к снижению, прогнозы роста ВВП Армении стабильны, в отличие от соседних стран.
Например, в соседнем Азербайджане рост ВВП в 2020 году составит 2.3%, в Грузии – 4.3%, в Турции - 3%. Иран покажет нулевой рост.
Как говорится в докладе, в странах постсоветского пространства ожидается следующая картина: ВВП России вырастет в 2020 году на 1.6%, Белоруссии - на 0.9%, Казахстана - на 3.7%, Киргизии - на 4%, Молдовы - на 3.6%, Таджикистана - на 5.5%, Туркмении - на 5.2%, Украины - на 3.7%, Узбекистана - на 5.7%.
В докладе ВБ отмечается, что с 2020 по 2022 годы темпы роста мировой экономики будут ежегодно увеличиваться на 0.1%. Ожидается постепенное восстановление инвестиций и торговли, но риски сохраняются. В 2020 году мировая экономика вырастет до 2.5% в сравнении с 2.4% в 2019-м.
В госбюджете Армении на 2020 год экономический рост заложен в размере 4.9%.
Самое значимое
В результате изменений с 2020 года пенсии повысятся на 10%
Стороны обсудили текущую повестку сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.
Из страны было вывезено фруктового вина на сумму около 6.3 млн долларов
Всего в список добавлено 17 компаний из РФ, ОАЭ, Китая, Грузии и других стран. Из Армении туда вошли ЗАО Ереванский научно-исследовательский институт средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО «Маркел»
Partner news
Последние новости
Представители Красного креста навестили арестованных азербайджанских диверсантов в Арцахе Представители МККК навестили Аскерова и Гулиева еще в декабре
Европарламент не отправит наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане Причина отказа не раскрывается
У Украины есть несколько версий крушения самолета в Иране: В их числе - атака и теракт Изучаются различные версии внезапного падения самолета со 176 пассажирами
Мхитарян получил новую травму бедра Футболист получил повреждение 5 января