У Украины есть несколько версий крушения самолета в Иране: В их числе - атака и теракт
9 января 2020 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране, в числе которых есть ракетный удар и теракт.
По его словам, сейчас проходит совещание с участием сотрудников компетентных органов Ирана и ICAO — Международной организации гражданской авиации, пишет РИА Новости.
«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», - заявил Данилов.
По словам Данилова, представители Украины согласовывают с иранскими властями выезд на место авиакатастрофы, где намерены искать обломки ракеты.
Секретарь СНБО также заявил, что Киев надеется на сотрудничество с Тегераном по всем вопросам, включая участие в расшифровке черных ящиков.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
За несколько часов до авиакатастрофы, в ночь на 8 января, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.
Самое значимое
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
Partner news
Последние новости
ВБ: Армения в 2020 году станет лидером в регионе по темпам экономического роста В 2021 и 2022 году ВБ прогнозирует для Армении рост ВВП на 5.2%
Мхитарян получил новую травму бедра Футболист получил повреждение 5 января
На Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой в Иране В ближайшее время будет решен вопрос об идентификации и репатриации погибших украинцев
Президент Армении выразил соболезнования лидерам Украины и Ирана Саркисян выразил свои соболезнования и поддержку семьями и родным погибших