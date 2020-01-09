Европарламент не отправит наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Европейский парламент не будет наблюдать за внеочередными выборами в Азербайджане, назначенными на 9 февраля. Об этом говорится сообщении Европарламента.

«Нни один из членов Европарламента или из его структур не уполномочен наблюдать или комментировать избирательный процесс от имени Европарламента.

Следовательно, если какой-либо член Европарламента решит наблюдать за этими выборами, то он будет делать это от себя лично, и ни при каких обстоятельствах не будет представлять точку зрения или позицию Европарламента», - говорится в сообщении, пишет Turan.

Причина отказа не раскрывается.

В ходе прежних выборов ряд представителей Европарламента проводили мониторинг в Азербайджане. Однако их заключения вызывали критику демократических сил, которые обвиняли европарламентариев, что они сознательно не замечают многочисленные нарушения и фактически оправдывают фальсификации.