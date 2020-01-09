Представители Красного креста навестили арестованных азербайджанских диверсантов в Арцахе

Представители Красного креста навестили арестованных азербайджанских диверсантов в Арцахе
9 января 2020 - 16:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) в декабре 2019 года навестили осужденных за убийтсво в Арцахе азербайджанских диверсантов Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

«Мы продолжаем регулярно посещать их. В соответствии со своим мандатом МККК организует посещения, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями», - заявила Гусейнова, пишет Haqqin.az.

29 декабря 2014 года суд в Степанакерте приговорил азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева соответственно к пожизненному заключению и 22 годам тюрьмы, признав их виновными по статьям УК, предусматривающим наказание за шпионаж, незаконное пересечение, убийство и похищение.

Аскеров и Гулиев были задержаны в июле 2014-го, в ходе спецоперации по обезвреживанию группы. Третий член группы - Гасан Гасанов, 11 июля на 32 км дороги Варденис-Карвачар застрелил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1977 г.р), ранил жительницу села Дзорахбюр Котайкской области Армении Карине Давтян (1977 г.р). При задержании Гасанов был убит, тело было передано Азербайджану 2 октября без каких-либо предусловий. Также установлено, что 4 июля 2014 года на территории села Авсатах диверсанты похитили несовершеннолетнего Смбата Цаканяна (28.04.1997 г.р), тело которого было обнаружено 15 июля в лесополосе в районе общин Карвачар и Манашид.

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