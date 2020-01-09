Попытка госпереворота в Абхазии: Протестующие ворвались в здание администрации президента
9 января 2020 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В Абхазии 9 января сотни сторонников оппозиции собрались на митинг в центре Сухуми, у здания администрации президента Рауля Хаджинба. Они требуют новых выборов главы государства.
Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались стычки, а позже начался штурм здания администрации. Протестующие разбили окна на первом этаже и выломали входные двери, пишут «Ведомости».
Некоторые активисты попали внутрь здания администрации. Сообщается о нескольких пострадавших, их госпитализировали. Число участников акции превышает 1000 человек.
Администрация президента Абхазии назвала попыткой госпереворота штурм здания сторонниками оппозиции. Представитель адиминистрации сказал, что «власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле».
По словам министра обороны республики Мираба Кишмарии, вооруженные силы республики не вмешиваются в происходящие политические событи». По словам Кишмария, армия Абхазии никогда не пойдет против народа.
Политический кризис в Абхазии разгорелся с сентября 2019 года, когда в непризнанной республике прошел второй тур выборов президента. В нем приняли участие два кандидата: действующий глава республики Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник от партии «Амцараха» Алхас Квициния 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их Верховном суде Абхазии, который отклонил его жалобу. На 9 января было назначено рассмотрение кассационной жалобы Квицинии на решение Верховного суда. Накануне партия «Форум народного единства Абхазии» и общественная организация ветеранов «Абааш» призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. Заявления оппозиции в организациях назвали «абсурдными и не поддающимися никакому цивилизованному правовому толкованию». Оппозиция призвала главу республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку.
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