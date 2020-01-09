Motorola перенесла выход гибкой раскладушки RAZR на II квартал 2020 года
9 января 2020 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Motorola в конце 2019 года выпустила гибкий смартфон-раскладушку RAZR 2019.
Однако компании пришлось перенести выход устройства с конца 2019 года на более поздний срок. И вот сейчас, в рамках CES 2020 стало известно, когда именно устройство все же появится в продаже, пишет Ferra.ru.
Так, в ходе проходящей в Лас-Вегасе выставки, исполнительный вице-президент Lenovo Group и президент подразделения Lenovo в Китае Лю Цзюнь официально заявил о том, что Motorola RAZR 2019 появится в свободной продаже в Китае уже во втором квартале 2020 года, при этом устройство получит поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.
Устройство построено на базе не самого мощного процессора Snapdragon 710, имеет аккумулятор емкостью около 2510 мАч и 6 ГБ оперативной памяти вместе с 128 ГБ памяти постоянной. Цена у устройства также не самая высокая, если сравнивать с конкурентами - 1499 долларов.
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