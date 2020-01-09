Постпред Ирана в ООН: Отказываемся сотрудничать с США в условиях санкций
9 января 2020 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Иран отверг призыв президента США Дональда Трампа о сотрудничестве. Предложение Трампа не заслуживает доверия на фоне заявления американского президента об ужесточении санкций в отношении Тегерана, завил 9 января постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи.
Раванчи также сказал, что Вашингтон «инициировал новую волну эскалации и вражды с Ираном», прицельно убив 3 января одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, пишет Deutsche Welle.
Это стало первой официальной реакцией Тегерана на заявление Трампа, последовавшее после иранского ракетного обстрела двух баз США в Ираке.
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после того, как в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля - земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев, в США же указали, что жертв нет.
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