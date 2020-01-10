Канада и Великобритания заявили, что украинский самолет сбила иранская ракета

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение под Тегераном, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух».

«Возможно, это было непреднамеренно», — сказал Трюдо, пишет Meduza со ссылкой на CNN.

Премьер Канады призвал провести тщательное расследование, чтобы установить, что произошло.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит иранской ракетой.

Ранее Newsweek, CBS News, CNN и ряд других изданий сообщили, что, по данным Пентагона и других официальных лиц США, Иран сбил украинский «боинг» одной или двумя ракетами, выпущенными из зенитного ракетного комплекса «Тор». Власти США считают ракетный удар случайным. По данным CNN, ракеты могли запустить из-за опасений, что США атаковали Иран.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.