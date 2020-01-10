Фигуры принца Гарри и Меган Маркл убрали из королевской экспозиции музея мадам Тюссо

Фигуры принца Гарри и Меган Маркл убрали из королевской экспозиции музея мадам Тюссо
10 января 2020 - 10:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл из раздела экспозиции, посвященной королевской семье.

Причиной такого шага стало намерение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми от королевского дома и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке, пишет ТАСС.

«Вместе с остальным миром мы реагируем на вызвавшие удивление новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские отойдут от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут появляться в нашем наборе королевской семьи. Будучи двумя из наших самых популярных и любимых фигур, они, конечно, останутся важным экспонатом Музее мадам Тюссо в Лондоне, пока мы смотрим, что им принесет следующая глава (их жизни)», - отметил генеральный директор музея Стив Дэвис.

Заявление Гарии и Меган немедленно стало новостью номер один в Великобритании. Многие газеты осудили их решение, особенно отметив, что пара не проконсультировалась предварительно с Ее Величеством. Как сообщила The Times, решение внука оказалось неприятным сюрпризом для королевы.

Неоднократно отмечалось, что принц Гарри и его супруга чувствуют сильное давление со стороны британских СМИ, которые, по их мнению, проявляют слишком большое внимание к их личной жизни. В частности, отмечалось, что отношения Гарри с прессой стали более натянутыми после смерти его матери, принцессы Дианы. Внук королевы ранее заявил, что каждая вспышка камеры возвращает его к воспоминаниям о смерти матери.

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