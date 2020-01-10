Палата представителей Конгресса ограничила военные полномочия Трампа в отношении Ирана

PanARMENIAN.Net - Палата представителей Конгресса США одобрила 9 января резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя. Документ при этом поддержали три республиканца, а против выступили восемь демократов, пишет ТАСС.

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение либо не произойдет вооруженное нападение на Соединенные Штаты.

Автором документа выступила член Палаты представителей Элисса Слоткин (демократ, от штата Мичиган). Во время работы в ЦРУ она несколько раз посещала Ирак.