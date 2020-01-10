У следствия достаточно доказательств для направления дела Сержа Саргсяна в суд

PanARMENIAN.Net - Доказательств, полученных по уголовному делу в отношении третьего президента Армении Сержа Саргсяна, достаточно, чтобы составить обвинительное заключение и передать дело в суд. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян.

Она отметила, что материалы дела были предоставлены обвиняемым и их защитникам для ознакомления.

«По данному уголовному делу были предъявлены обвинения пяти человек, в том числе Сержу Саргсяну и (владельцу компании «Флеш») Барсегу Бегларяну», - сказала Оганджанян.

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 («Соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах») УК РА. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, Саргсян, занимая пост президента Армении с 9 апреля 2008 года по 9 апреля 2018 года, используя свое должностное положение, в период с 25 января 2013 года до 7 февраля 2013 года, организовал хищение суммы в размере 489 млн драмов (около 1 млн долларов) путем растраты госсредств группой чиновников.