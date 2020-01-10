Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключена, но и не подтверждена

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский назвал не подтвержденной версию попадания ракеты в украинский самолет в Тегеране. Об этом он написал в своем Telegram.

«Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», - отметил Зеленский, пишет Gazeta.ru.

Он призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить доказательства различных причин катастрофы и передать их комиссии.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой. По его словам, об этом свидетельствуют разведданые Канады и ее союзников. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит иранской ракетой.

Зеленский также сообщил, что 10 января намерен провести разговор о ходе расследования с госсекретарем США Майком Помпео.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.

За несколько часов до этого Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Ираке, который стал ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.