Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключена, но и не подтверждена
10 января 2020 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский назвал не подтвержденной версию попадания ракеты в украинский самолет в Тегеране. Об этом он написал в своем Telegram.
«Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», - отметил Зеленский, пишет Gazeta.ru.
Он призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить доказательства различных причин катастрофы и передать их комиссии.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой. По его словам, об этом свидетельствуют разведданые Канады и ее союзников. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит иранской ракетой.
Зеленский также сообщил, что 10 января намерен провести разговор о ходе расследования с госсекретарем США Майком Помпео.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.
За несколько часов до этого Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Ираке, который стал ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.
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