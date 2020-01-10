В Ереване не получали заявки на полеты в Крым

PanARMENIAN.Net - Комитет гражданской авиации Армении не получал запрос на осуществление авиарейсов Ереван-Симферополь (Крым). Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее 10 января ряд российских и армянских СМИ сообщили, что в 2020 году запланированы прямые рейсы Ереван-Симферополь. Отмечалось, что компания «Икар» планирует осуществлять полеты по маршруту Ереван-Симферополь и получила согласование Росавиации на семь вылетов в неделю. СМИ сообщали, что сейчас идут рабочие процессы по заключению договоров с армянским аэропортом.

Россия присоединила Крым после украинской революции 2014 года, Киев считает полуостров оккупированной территорией. На данный момент полетов по международным направлениям с полуострова и на полуостров не осуществляется.