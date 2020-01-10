Мхитарян претендует на звание автора лучшего гола «Ромы» в декабре
10 января 2020 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Гол полузащитника сборной Армении и «Ромы» Генриха Мхитаряна претендует на звание лучшего гола итальянского клуба в декабре 2019 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Речь идет о голе, который Мхитарян забил в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (3:1).
В числе претендентов также голы голландского нападающего Джастина Клюйверта, сербского защитника Александра Коларова и итальянского полузащитника Лоренцо Пеллегрини.
Ранее стало известно, что Мхитарян вновь получил травму. Футболист получил повреждение 5 января в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (0:2). У него диагностирована травма левого бедра.
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Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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