Мхитарян претендует на звание автора лучшего гола «Ромы» в декабре

PanARMENIAN.Net - Гол полузащитника сборной Армении и «Ромы» Генриха Мхитаряна претендует на звание лучшего гола итальянского клуба в декабре 2019 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.

Речь идет о голе, который Мхитарян забил в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (3:1).

В числе претендентов также голы голландского нападающего Джастина Клюйверта, сербского защитника Александра Коларова и итальянского полузащитника Лоренцо Пеллегрини.

Ранее стало известно, что Мхитарян вновь получил травму. Футболист получил повреждение 5 января в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (0:2). У него диагностирована травма левого бедра.