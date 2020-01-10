«Самолет создали клоуны под руководством обезьян»: Как сотрудники Boeing обсуждали 737 MAX
10 января 2020 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Boeing опубликовала переписку сотрудников, которые критиковали разработку самолета 737 MAX.
Один из сотрудников написал, что «самолет создали клоуны, которыми руководили обезьяны». Другой сотрудник спросил: «Ты бы посадил свою семью на такой самолет? Я бы не стал». Коллега его поддержал, пишет «Дождь» со ссылкой на Reuters.
Некоторые сообщения говорят о том, что Boeing пытался избежать дорогостоящего и длительного обучения пилотов на тренажере перед полетами. Помимо этого сотрудники высмеивали Федеральное управление гражданской авиации США, саму компанию и иностранные авиационные управления.
Сообщения были отправлены в феврале 2018 года, за восемь месяцев до крушения Boeing 737 MAX в Индонезии, когда погибли 189 человек.
Boeing заявил, что переписка сотрудников «абсолютно неприемлема» и не отражает позицию компании.
В декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MAX. Это произошло после двух крушений самолета этой модели - в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии. Всего в этих катастрофах погибли 346 человек. По данным следствия, причиной аварий стали неисправности в системе оповещения.
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