Российский самолет совершил жесткую посадку в Анталье

PanARMENIAN.Net - Самолет авиакомпании NordWind совершил жесткую посадку в Анталье, сообщает Airporthaber без ссылки на источник.

Между тем, источник в российских авиационных властях сообщил, что самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал, передает РБК.

«Была жесткая посадка», - сказал источник. По его словам, лайнер вылетел из Москвы утром 10 января.

По данным портала речь идет о лайнере Airbus A321-200 с номером VQ-BRS, вылетевшем из Москвы.