Российский самолет совершил жесткую посадку в Анталье
10 января 2020 - 16:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет авиакомпании NordWind совершил жесткую посадку в Анталье, сообщает Airporthaber без ссылки на источник.
Между тем, источник в российских авиационных властях сообщил, что самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал, передает РБК.
«Была жесткая посадка», - сказал источник. По его словам, лайнер вылетел из Москвы утром 10 января.
По данным портала речь идет о лайнере Airbus A321-200 с номером VQ-BRS, вылетевшем из Москвы.
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