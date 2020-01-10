В Москве продолжат попытки наладить авиасообщение между Ереваном и Крымом

PanARMENIAN.Net - Министерство транспорта РФ попросило МИД страны рассмотреть вопрос открытия авиарейсов по направлению Симферополь - Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса, пишет ТАСС.

«Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению», - сообщили в министерстве.

В министерстве территориального управления и инфраструктур Армении и Комитете гражданской авиации республики в ответ заявили, что идея запустить такие перелеты не прорабатывается.

Ранее 10 января ряд российских и армянских СМИ сообщили, что в 2020 году запланирован старт осуществеления прямых авиарейсов Ереван-Симферополь. Присоединенный к России после событий 2014 года Крым в Киеве считают оккупированной территорий, международных перелетов на полуостров не осуществляется.