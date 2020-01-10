В Москве продолжат попытки наладить авиасообщение между Ереваном и Крымом
10 января 2020 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство транспорта РФ попросило МИД страны рассмотреть вопрос открытия авиарейсов по направлению Симферополь - Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса, пишет ТАСС.
«Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению», - сообщили в министерстве.
В министерстве территориального управления и инфраструктур Армении и Комитете гражданской авиации республики в ответ заявили, что идея запустить такие перелеты не прорабатывается.
Ранее 10 января ряд российских и армянских СМИ сообщили, что в 2020 году запланирован старт осуществеления прямых авиарейсов Ереван-Симферополь. Присоединенный к России после событий 2014 года Крым в Киеве считают оккупированной территорий, международных перелетов на полуостров не осуществляется.
Самое значимое
«Счастливого армянского Рождества», - написала светская львица.
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
Решение об аресте племянника экс-президента Армении обжаловано Адвокат Саргсяна не стал сообщать подробности уголовного дела
Пассажиропоток в аэропортах Армении в 2019 году вырос на 10.9% В декабре 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, в ереванском аэропорту «Звартноц» пассажиропоток вырос на 6%
Российский самолет совершил жесткую посадку в Анталье Данных о пострадавших нет
«Самолет создали клоуны под руководством обезьян»: Как сотрудники Boeing обсуждали 737 MAX Сообщения были отправлены в феврале 2018 года, за восемь месяцев до крушения Boeing 737 MAX в Индонезии