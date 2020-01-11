Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

PanARMENIAN.Net - Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был сбит по ошибке. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.

«В результате человеческой ошибки, случайно, этот самолет был сбит», - говорится в заявлении, пишет РИА Новости.

В Генштабе пояснили, что самолет сбили, поскольку тот пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта и совершал разворот таким образом, что был принят за вражескую цель. Это произошло на фоне повышенной боевой готовности ввиду возможного ответа США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы, распорядился принять все меры для выплаты компенсации за сбитый самолет и пообещал, что Тегеран продолжит расследование.

«Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки», - говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.