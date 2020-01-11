Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
11 января 2020 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Американское издание The New York Times включило роман The Gimmicks («Уловки») Криса МакКормика в список рекомендуемых к прочтению книг недели. Действие романа начинается в 1970-х годах, почти через 60 лет после Геноцида армян, совершенного Османской империей. Действие происходит в Армении.
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии.
Сюжет рассказывает о двух двоюродных братьях в Советской Армении. Один из них - Рубен Петросян - многообещающий игрок в нарды, интересующийся политикой, второй - привлекательный молодой человек Аво Григорян, который впоследствии становится профессиональным борцом в США. В романе последствия произошедшего более полувека назад Геноцида армян оказывают неожиданное влияние на жизнь двух мужчин.
Произведение вышло в свет в январе 2020 года.
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Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
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