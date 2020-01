Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times

PanARMENIAN.Net - Американское издание The New York Times включило роман The Gimmicks («Уловки») Криса МакКормика в список рекомендуемых к прочтению книг недели. Действие романа начинается в 1970-х годах, почти через 60 лет после Геноцида армян, совершенного Османской империей. Действие происходит в Армении.

Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии.

Сюжет рассказывает о двух двоюродных братьях в Советской Армении. Один из них - Рубен Петросян - многообещающий игрок в нарды, интересующийся политикой, второй - привлекательный молодой человек Аво Григорян, который впоследствии становится профессиональным борцом в США. В романе последствия произошедшего более полувека назад Геноцида армян оказывают неожиданное влияние на жизнь двух мужчин.

Произведение вышло в свет в январе 2020 года.