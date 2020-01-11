Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times

Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
11 января 2020 - 14:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Американское издание The New York Times включило роман The Gimmicks («Уловки») Криса МакКормика в список рекомендуемых к прочтению книг недели. Действие романа начинается в 1970-х годах, почти через 60 лет после Геноцида армян, совершенного Османской империей. Действие происходит в Армении.

Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии.

Сюжет рассказывает о двух двоюродных братьях в Советской Армении. Один из них - Рубен Петросян - многообещающий игрок в нарды, интересующийся политикой, второй - привлекательный молодой человек Аво Григорян, который впоследствии становится профессиональным борцом в США. В романе последствия произошедшего более полувека назад Геноцида армян оказывают неожиданное влияние на жизнь двух мужчин.

Произведение вышло в свет в январе 2020 года.

 Самое значимое
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в СШАЭрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
BBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пытокBBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пыток
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Азербайджанский снайпер ранил армянского солдата в Тавуше По словам пресс-секретаря МО РА, вся ответственность за дальнейшие действия ложится на азербайджанскую сторону
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 125 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 700 выстрелов
По мотивам южнокорейского фильма «Паразиты» снимут мини-сериал Пока не ясно, будет ли это ремейк картины Пон Чжун Хо или спин-офф
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли подробности своей финансовой независимости Супруги больше не будут претендовать на средства из суверенного гранта, который выделяется на расходы королевской семьи