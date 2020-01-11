WSJ: США и Иран обмениваются секретными посланиями через посольство Швейцарии
11 января 2020 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.
Отмечается, что их тональность была гораздо более взвешенной, чем публичные заявления политиков, пишет РБК.
Указывается, что первое послание иранцы получили через несколько часов после убийства в международном аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани. В нем администрация президента США Дональда Трампа настойчиво просила иранские власти отказаться от эскалации конфликта. В дальнейшем каналом связи в швейцарском посольстве пользовались и сами иранцы, разъясняя свою позицию Белому дому.
Один из иранских чиновников подтвердил изданию наличие канала связи с США. «В пустыне даже капля воды очень важна», - заявил он.
Швейцарские дипломаты объяснили, что сообщения приходят в виде факсов на аппарат, доступ к которому в посольстве имеют всего несколько человек. В дальнейшем по дипломатическим каналам швейцарцы передают полученные послания заинтересованным сторонам.
Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР «Аль-Кудс». Спустя несколько дней иранцы в качестве ответной меры обстреляли военную базу в Ираке, которую использовали американские военные.
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