Facebook будет удалять записи в поддержку иранского генерала Сулеймани

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook и принадлежащая ей социальная сеть Instagram удаляют посты пользователей в поддержку командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США 3 января. Об этом заявил представитель Facebook, пишет РБК со ссылкой на CNN.

Власти Ирана в знак протеста призвали граждан к «общенациональному судебному иску» против Instagram, создав специальный правительственный портал, на котором пользователи Facebook и Instagram могут размещать примеры записи, которые компания удалила, передает телеканал.

Представитель правительства Ирана Али Рабийи на своей странице в Twitter назвал действия Instagram «недемократичными». По его словам, блокируя записи «невинных иранцев», Facebook предоставляет право голоса «реальным террористам».

«Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе теми, которые связаны с КСИР (Корпус стражей исламской революции) и его руководства», - говорится в заявлении представителя Facebook.

Социальные сети Facebook и Twitter в Иране заблокированы правительством, однако многие пользуются VPN и другими методами обхода блокировки. Instagram является одним из немногих приложений, еще не запрещенных правительством Тегерана.

3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР «Аль-Кудс». Спустя несколько дней иранцы в качестве ответной меры обстреляли военную базу в Ираке, которую использовали американские военные.