Facebook будет удалять записи в поддержку иранского генерала Сулеймани

Facebook будет удалять записи в поддержку иранского генерала Сулеймани
11 января 2020 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook и принадлежащая ей социальная сеть Instagram удаляют посты пользователей в поддержку командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США 3 января. Об этом заявил представитель Facebook, пишет РБК со ссылкой на CNN.

Власти Ирана в знак протеста призвали граждан к «общенациональному судебному иску» против Instagram, создав специальный правительственный портал, на котором пользователи Facebook и Instagram могут размещать примеры записи, которые компания удалила, передает телеканал.

Представитель правительства Ирана Али Рабийи на своей странице в Twitter назвал действия Instagram «недемократичными». По его словам, блокируя записи «невинных иранцев», Facebook предоставляет право голоса «реальным террористам».

«Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе теми, которые связаны с КСИР (Корпус стражей исламской революции) и его руководства», - говорится в заявлении представителя Facebook.

Социальные сети Facebook и Twitter в Иране заблокированы правительством, однако многие пользуются VPN и другими методами обхода блокировки. Instagram является одним из немногих приложений, еще не запрещенных правительством Тегерана.

3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР «Аль-Кудс». Спустя несколько дней иранцы в качестве ответной меры обстреляли военную базу в Ираке, которую использовали американские военные.

 Самое значимое
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в СШАЭрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Азербайджанский снайпер ранил армянского солдата в Тавуше По словам пресс-секретаря МО РА, вся ответственность за дальнейшие действия ложится на азербайджанскую сторону
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 125 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 700 выстрелов
По мотивам южнокорейского фильма «Паразиты» снимут мини-сериал Пока не ясно, будет ли это ремейк картины Пон Чжун Хо или спин-офф
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли подробности своей финансовой независимости Супруги больше не будут претендовать на средства из суверенного гранта, который выделяется на расходы королевской семьи