Facebook будет удалять записи в поддержку иранского генерала Сулеймани
11 января 2020 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Facebook и принадлежащая ей социальная сеть Instagram удаляют посты пользователей в поддержку командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США 3 января. Об этом заявил представитель Facebook, пишет РБК со ссылкой на CNN.
Власти Ирана в знак протеста призвали граждан к «общенациональному судебному иску» против Instagram, создав специальный правительственный портал, на котором пользователи Facebook и Instagram могут размещать примеры записи, которые компания удалила, передает телеканал.
Представитель правительства Ирана Али Рабийи на своей странице в Twitter назвал действия Instagram «недемократичными». По его словам, блокируя записи «невинных иранцев», Facebook предоставляет право голоса «реальным террористам».
«Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе теми, которые связаны с КСИР (Корпус стражей исламской революции) и его руководства», - говорится в заявлении представителя Facebook.
Социальные сети Facebook и Twitter в Иране заблокированы правительством, однако многие пользуются VPN и другими методами обхода блокировки. Instagram является одним из немногих приложений, еще не запрещенных правительством Тегерана.
3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР «Аль-Кудс». Спустя несколько дней иранцы в качестве ответной меры обстреляли военную базу в Ираке, которую использовали американские военные.
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