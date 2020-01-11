WP: США в один день с Сулеймани пытались ликвидировать еще одного иранского командира

WP: США в один день с Сулеймани пытались ликвидировать еще одного иранского командира
11 января 2020 - 12:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Военные США в день убийства командующего иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани попытались ликвидировать еще одного командира «Аль-Кудс» - в Йемене. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на ряд неназванных официальных лиц США.

Согласно информации четырех американских официальных лиц, знакомых с историей вопроса, удар по Абдуле Резе Шахлаи - специалисту по финансовым вопросам и ключевому командиру элитных сил «Аль-Кудс», активных в Йемене - не привел к его смерти, говорится в материале, пишет «Интерфакс».

По словам источников, эта операция остается засекреченной, однако, как признался один из собеседников газеты, в случае успеха операции о ней рассказали бы в «ту же ночь».

Источник отметил, что американские военные еще могут в будущем предпринять попытки устранить Абдулу Реза Шахлаи.

По данным газеты, администрация США вменяет Абдуле Резе Шахлаи причастность к целому ряду атак против американцев и их союзников, в том числе в Ираке в 2007 году.

3 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ.

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