Армянский Цахкадзор - в топ-3 лучших зимних курортов СНГ

PanARMENIAN.Net - Армянский Цахкадзор попал в тройку наилучших зимних курортов стран СНГ, пишет 15-news.ru.

Общая протяженность этого горнолыжного курорта, расположенного в 55 км от Еревана, составляет 30 километров. А длина самой длинной трассы – 8 километров.

Горнолыжники ценят Цахкадзор за чистый воздух, доступную стоимость отдыха и живописные виды.

Зима 2019-20 года в Армении выдалась очень теплой, а осадков мало. В горах снежный покров в нынешнем сезоне, если сравнивать с 2019 годом, оказался в 3-4 раза меньше.