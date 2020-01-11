Армянский Цахкадзор - в топ-3 лучших зимних курортов СНГ
11 января 2020 - 12:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский Цахкадзор попал в тройку наилучших зимних курортов стран СНГ, пишет 15-news.ru.
Общая протяженность этого горнолыжного курорта, расположенного в 55 км от Еревана, составляет 30 километров. А длина самой длинной трассы – 8 километров.
Горнолыжники ценят Цахкадзор за чистый воздух, доступную стоимость отдыха и живописные виды.
Зима 2019-20 года в Армении выдалась очень теплой, а осадков мало. В горах снежный покров в нынешнем сезоне, если сравнивать с 2019 годом, оказался в 3-4 раза меньше.
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