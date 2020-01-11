Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли подробности своей финансовой независимости
11 января 2020 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Принц Гарри и его жена Меган Маркл рассказали о подробностях своей финансовой независимости в виду сложения своих королевских привилегий, пишет РБК со ссылкой на сайт герцога и герцогини Сассекских.
Отмечается, что супруги больше не будут претендовать на средства из суверенного гранта, который выделяется на расходы королевской семьи. Грант формируется за счет перечисления 15% доходов от земель и активов, принадлежащих государству. Суверенный грант расходуется на официальные поездки королевской четы, содержание их резиденции и персонала.
Также в тексте говорится, что существующие правила запрещают королевской семье самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, однако принц Гарри и Меган Маркл намерены отказаться от этих правил.
8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что решили снять с себя полномочия «старших» членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. 10 января стало известно, что Меган Маркл покинула Британию и улетела в Канаду.
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