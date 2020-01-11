Зеленский: Украина ждет от Ирана наказания виновных и выплаты компенсаций
11 января 2020 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Иран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.
Ранее власти Ирана заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». В Генштабе ИРИ пояснили, что самолет сбили, поскольку тот пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта и совершал разворот таким образом, что был принят за вражескую цель.
Кроме того, он заявил, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций. По словам Зеленского, утро не было хорошим, но принесло правду, пишет Lenta.ru.
«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал вину в крушении украинского лайнера», - написал украинский лидер. Зеленский также выразил надежду, что дальнейшее расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.
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