В Китае от неизвестного вируса умер человек

В Китае от неизвестного вируса умер человек
11 января 2020 - 13:33 AMT

PanARMENIAN.Net - В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса. Он стал первой жертвой нового заболевания, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Врачи указывают, что проблемы со здоровьем у покойного были еще до декабря, когда в его организме появился новый вирус. Известно, что у него были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, двое в результате были выписаны из больницы.

По одной из версий, источник заболевания находился на городском рынке морепродуктов, который посещали все заболевшие. При этом известно, что после 3 января новых случаев заражения не было.

Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым в настоящий момент ограничивать международные поездки и торговлю. В то же время ограничения на административной границе ввели власти Гонконга.

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