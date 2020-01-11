По мотивам южнокорейского фильма «Паразиты» снимут мини-сериал

PanARMENIAN.Net - Южнокорейская кинолента «Паразиты» (Gisaengchung, 2019) режиссера Пон Чжун Хо может быть переснята в многосерийный фильм для показа на американском кабельном телеканале HBO. Как сообщили в компании - официальном дистрибьюторе картины CJ ENM, на данный момент не известно, кто станет сценаристом нового сериала.

«Пока окончательного подписания договора не состоялось, но фактически мы договорились с HBO о производстве сериала на основе фильма «Паразиты», - заявил представитель CJ ENM, пишет ТАСС.

Он отметил, что Пон Чжун Хо примет участие в работе над проектом HBO вместе с американским режиссером Адамом Маккеем.

По информации компании, сейчас не известно, будет ли сериал ремейком киноленты или же получит продолжение в виде спин-оффа. Дальнейшие детали о проекте будут обсуждены после церемонии вручения американской кинопремии «Оскар» в феврале, на которую номинирована картина.

5 января фильм «Паразиты» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это не первая награда, которую завоевала кинолента. Так, в мае 2019 года она получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В декабре Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала «Паразиты» лучшим кинофильмом 2019 года.