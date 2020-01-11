По мотивам южнокорейского фильма «Паразиты» снимут мини-сериал
11 января 2020 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Южнокорейская кинолента «Паразиты» (Gisaengchung, 2019) режиссера Пон Чжун Хо может быть переснята в многосерийный фильм для показа на американском кабельном телеканале HBO. Как сообщили в компании - официальном дистрибьюторе картины CJ ENM, на данный момент не известно, кто станет сценаристом нового сериала.
«Пока окончательного подписания договора не состоялось, но фактически мы договорились с HBO о производстве сериала на основе фильма «Паразиты», - заявил представитель CJ ENM, пишет ТАСС.
Он отметил, что Пон Чжун Хо примет участие в работе над проектом HBO вместе с американским режиссером Адамом Маккеем.
По информации компании, сейчас не известно, будет ли сериал ремейком киноленты или же получит продолжение в виде спин-оффа. Дальнейшие детали о проекте будут обсуждены после церемонии вручения американской кинопремии «Оскар» в феврале, на которую номинирована картина.
5 января фильм «Паразиты» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это не первая награда, которую завоевала кинолента. Так, в мае 2019 года она получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В декабре Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала «Паразиты» лучшим кинофильмом 2019 года.
Самое значимое
Драма «Ирландец» номинирована также в категории «лучший режиссер», которым может стать Мартин Скорсезе
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Partner news
Последние новости
Власти Грузии разорвали контракт по строительству стратегически важного порта на черноморском побережье: Оппозиция недовольна Оппозиция считает, что за решением стоит неформальный лидер страны Бидзина Иванишвили
В Абхазии проведут новые выборы президента Суд удовлетворил кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции
Азербайджанский снайпер ранил армянского солдата в Тавуше По словам пресс-секретаря МО РА, вся ответственность за дальнейшие действия ложится на азербайджанскую сторону
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 125 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 700 выстрелов