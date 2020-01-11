ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 125 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 5 по 11 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 125 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 700 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают следить за режимом прекращения огня и уверенно несут боевое дежурство.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, количество нарушений режима прекращения огня и выстрелов, произведенных противником в 2019 году, было самым низким с 2010 года.