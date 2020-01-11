Азербайджанский снайпер ранил армянского солдата в Тавуше

Азербайджанский снайпер ранил армянского солдата в Тавуше
11 января 2020 - 14:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджанский снайпер ранил армянского военнослужащего в приграничной Тавушской области. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

«11 января, около 12:25, на боевых позициях, дислоцированных в направлении общины Беркабер приграничной Тавушской области Армении, от снайперского огня ВС Азербайджана ранение получил военнослужащий ВС Армении, рядовой Артур Славикович Арзуманян», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся ответственность за дальнейшие действия ложится на азербайджанскую сторону.

В период с 5 по 11 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 125 раз. ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 700 выстрелов.

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