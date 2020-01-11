Маркос Пиззелли завершает футбольную карьеру
11 января 2020 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Футболист футбольного клуба «Арарат-Армения» Маркос Пиззелли завершает футбольную карьеру. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Facebook.
Из-за полученной в ходе индивидуальных тренировок в Бразилии травмы футболист прошел дополнительное медицинское обследование в Армении.
«Выяснилось, что футболисту требуется операция, от которой он отказался и решил завершить свою карьеру», - говорится в сообщении.
В 2018 году Маркос Пиззелли был признан лучшим игроком Армении.
В ноябре 2019 года было объявлено, что Пиззелли завершил карьеру в сборной Армении по футболу. С 2008 года футболист провел в составе сборной Армении 66 матчей и забил 11 голов.
Самое значимое
Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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