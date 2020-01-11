PanARMENIAN.Net - Футболист футбольного клуба «Арарат-Армения» Маркос Пиззелли завершает футбольную карьеру. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Facebook.

Из-за полученной в ходе индивидуальных тренировок в Бразилии травмы футболист прошел дополнительное медицинское обследование в Армении.

«Выяснилось, что футболисту требуется операция, от которой он отказался и решил завершить свою карьеру», - говорится в сообщении.

В 2018 году Маркос Пиззелли был признан лучшим игроком Армении.

В ноябре 2019 года было объявлено, что Пиззелли завершил карьеру в сборной Армении по футболу. С 2008 года футболист провел в составе сборной Армении 66 матчей и забил 11 голов.