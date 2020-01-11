В Абхазии проведут новые выборы президента

В Абхазии проведут новые выборы президента
11 января 2020 - 16:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента, согласно которому победил Рауль Хаджимба, и постановил назначить новые выборы, пишет РИА Новости.

Таким образом отменено решение суда первой инстанции, который ранее оставил в силе результаты прошедшего летом 2019 года голосования, пишет РИА Новости.

10 января стало известно, что президент страны Рауль Хаджимба начал переговоры с представителями оппозиции по вопросу поиска путей выхода из политического кризиса.

В Абхазии с осени 2019 года длится политический кризис. Он начался после того, как в сентябре в республике прошел второй тур выборов президента. В нем приняли участие два кандидата: Хаджимба и Алхас Квициния от партии «Амцараха». Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их.

9 января сотни человек пришли на митинг к зданию администрации президента в центре Сухуми. Они потребовали новых выборов главы государства и начали штурмовать здание. Администрация президента Абхазии назвала штурм попыткой госпереворота.

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