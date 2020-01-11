Власти Грузии разорвали контракт по строительству стратегически важного порта на черноморском побережье: Оппозиция недовольна

PanARMENIAN.Net - Правительство Грузии решило разорвать инвестиционное соглашение с консорциумом, который строил первый в стране глубоководный порт в Анаклии на побережье Черного моря.

Министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Майя Цкитишвили объявила, что правительство расторгает соглашение с «Консорциумом развития Анаклии», пишет JAMNEWS.

Причина в том, отметила Цкитишвили, что консорциум не выполнил взятые на себя обязательства. По ее словам, консорциум нарушил все сроки и не завершил работы.

Однако оппозиция считает, что за этим процессом стоит неформальный лидер страны Бидзина Иванишвили, стремящийся остановить строительство порта в Анаклии по двум причинам. Во-первых, Иванишвили борется со своим политическим оппонентом, основателем Консорциума развития Анаклии Мамукой Хазарадзе.

В 2020 году в Грузии пройдут парламентские выборы. И политическое движение Хазарадзе «Лело» является одним из главных противников Иванишвили и его партии «Грузинская мечта» на этих выборах.

И во-вторых, по мнению оппозиции, Иванишвили учитывает желания Кремля. Москва неоднократно открыто заявляла, что ей не нравится идея строительства порта в Анаклии.

Эксперты предполагают, что решение ставит под вопрос один из самых масштабных проектов для Грузии за последнее время — строительство порта в Анаклии.