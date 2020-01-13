Комитет гражданской авиации РА советует облетать воздушное пространство Ирака и Ирана
13 января 2020 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Комитет гражданской авиации Армении советует облетать воздушное пространство Ирака и Ирана. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
КГА информирует, что продолжает следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, в том числе и за новыми обстоятельствами, связанными с трагической авиакатастрофой Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», потерпевшем крушение 8 января вблизи Тегерана.
«С учетом сложившейся ситуации, Комитет гражданской авиации рекомендует зарегистрированным в Республике Армения авиакомпаниям учесть совет Группы оценки рисков летной безопасности Европейского Союза и рассмотреть возможность временного обхода воздушных территорий Ирака и Исламской Республики Иран на всех высотах», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае дополнительной информации она будет предоставлена зарегистрированным авиакомпаниям и общественности Армении.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.
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