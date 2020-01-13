С погрома армян в Баку прошло 30 лет

С погрома армян в Баку прошло 30 лет
13 января 2020 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - С погромов армян в Баку прошло 30 лет. Во время погромов с 13 по 19 января 1990 года, по разным оценкам, в Баку было убито до 400 человек, почти 200 тысяч армян были изгнаны из столицы Азербайджана. Установить точное число погибших в Баку невозможно, так как следствия по делу о погромах не проводилось.

Погромы и убийства мирных жителей продолжались до 20 января, когда в город были введены подразделения Советской Армии. К 12-13 января 1990 года армянские погромы в Баку приобрели организованный и массовый характер. 13 января после 17:00 часов толпа из примерно 50 тысяч человек, вышедшая с митинга на площади Ленина, разделившись на группы, стала методично, дом за домом, «очищать» город от армян.

17 января 1990 года Европарламент принял резолюцию, призывающую Европейский Совет министров иностранных дел и Совет Европы вступиться за армян перед правительством СССР и требовавшую оказать немедленную помощь Армении и Нагорному Карабаху. 18 января группа американских сенаторов направила письмо Михаилу Горбачеву, в котором выразила озабоченность в связи с погромами армян в Баку и призвала к объединению Нагорного Карабаха с Арменией.

Всего в результате этнических чисток c 1988 по 1990 годы из Азербайджана вынуждено было уехать около полумиллиона армян, часть которых пополнила Диаспору, а больше половины приехали в Армению на постоянное место жительства.

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