Протестующие в Иране отказались топтать флаги Израился и США

PanARMENIAN.Net - Протесты в Иране возобновились на второй день после признания властей страны в том, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой.

Судя по видеокадрам, участники протестов демонстративно отказывались наступать на изображения американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране, пишет BBC.

Размещенные в социальных сетях материалы свидетельствуют, что участники акций протеста скандировали антиправительственные лозунги, в том числе: «Нам лгут, что наш враг - Америка, наш враг тут».

Ряд иранских газет опубликовали репортажи с места демонстраций под заголовками «Позор» и «Не простим».

На тегеранской площади Азади произошли столкновения с силами безопасности, которые пытались разогнать собравшихся.

11 января студенты вузов стали собираться у двух тегеранских университетов. Первоначально они намеревались отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе, но к вечеру там начались столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Ранее Генштаб ВС Ирана признал, что пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном 8 января, был сбит по ошибке. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.