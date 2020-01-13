Протестующие в Иране отказались топтать флаги Израился и США (видео)

Протестующие в Иране отказались топтать флаги Израился и США
 13 января 2020 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Протесты в Иране возобновились на второй день после признания властей страны в том, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой.

Судя по видеокадрам, участники протестов демонстративно отказывались наступать на изображения американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране, пишет BBC.

Размещенные в социальных сетях материалы свидетельствуют, что участники акций протеста скандировали антиправительственные лозунги, в том числе: «Нам лгут, что наш враг - Америка, наш враг тут».

Ряд иранских газет опубликовали репортажи с места демонстраций под заголовками «Позор» и «Не простим».

На тегеранской площади Азади произошли столкновения с силами безопасности, которые пытались разогнать собравшихся.

11 января студенты вузов стали собираться у двух тегеранских университетов. Первоначально они намеревались отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе, но к вечеру там начались столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Ранее Генштаб ВС Ирана признал, что пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном 8 января, был сбит по ошибке. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.

Материалы по теме:
В Иране проходят антиправительственные протесты студентов
 Самое значимое
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 13 января 2020
Другие новости раздела
 Последние новости
«Оскар-2020»: «Джокер» и «Ирландец» - в числе номинантов на звание лучшего фильма «Оскары» вручат 9 февраля.
Warner Bros. снимет продолжение «Гарри Поттера» Студия уже приступила к производству фильма о сыне волшебника
МИД Арцаха: Поощрение преступлений на почве ненависти к армянам возведено в ранг госполитики Баку МИД Арцаха осуждает перманентное отрицание азербайджанскими властями осуществленных геноцидальных действий
«Молчание ягнят» получит продолжение в виде сериала Действие сериала будет происходить после описанных в «Молчании ягнят» событий