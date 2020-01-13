Протестующие в Иране отказались топтать флаги Израился и США (видео)
13 января 2020 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Протесты в Иране возобновились на второй день после признания властей страны в том, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой.
Судя по видеокадрам, участники протестов демонстративно отказывались наступать на изображения американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране, пишет BBC.
Размещенные в социальных сетях материалы свидетельствуют, что участники акций протеста скандировали антиправительственные лозунги, в том числе: «Нам лгут, что наш враг - Америка, наш враг тут».
Ряд иранских газет опубликовали репортажи с места демонстраций под заголовками «Позор» и «Не простим».
На тегеранской площади Азади произошли столкновения с силами безопасности, которые пытались разогнать собравшихся.
11 января студенты вузов стали собираться у двух тегеранских университетов. Первоначально они намеревались отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе, но к вечеру там начались столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.
Ранее Генштаб ВС Ирана признал, что пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном 8 января, был сбит по ошибке. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.
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