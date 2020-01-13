Президент ФИФА пригласил главу Федерации футбола Армении на встречу в Цюрих
13 января 2020 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава ФИФА Джанни Инфантино пригласил президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна на встречу в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба ФФА.
«Примите мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания в связи с избранием на пост президента ФФА во время состоявшегося 23 декабря 2019 года внеочередного заседания Федерации футбола Армении.
Ваши знания, навыки управления и опыт работы в качестве бывшего генерального секретаря ФФА, несомненно, поспособствуют развитию этой прекрасной игры в вашей стране. Вы всегда можете рассчитывать на мою личную помощь и поддержку ФИФА для претворения в жизнь этой цели. Двери ФИФА всегда открыты перед вами для обсуждения любых вопросов, связанных с развитием и управлением футбола», - говорится в послании Инфантино.
Президент ФИФА пожелал Меликбекяну и его команде успехов в преодолении всех вызовов и выразил надежду на скорую встречу.
Меликбекян был избран президентом ФФА 23 декабря в ходе внеочередного заседания Федерации.
Самое значимое
Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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