Президент ФИФА пригласил главу Федерации футбола Армении на встречу в Цюрих

Президент ФИФА пригласил главу Федерации футбола Армении на встречу в Цюрих
13 января 2020 - 12:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава ФИФА Джанни Инфантино пригласил президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна на встречу в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба ФФА.

«Примите мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания в связи с избранием на пост президента ФФА во время состоявшегося 23 декабря 2019 года внеочередного заседания Федерации футбола Армении.

Ваши знания, навыки управления и опыт работы в качестве бывшего генерального секретаря ФФА, несомненно, поспособствуют развитию этой прекрасной игры в вашей стране. Вы всегда можете рассчитывать на мою личную помощь и поддержку ФИФА для претворения в жизнь этой цели. Двери ФИФА всегда открыты перед вами для обсуждения любых вопросов, связанных с развитием и управлением футбола», - говорится в послании Инфантино.

Президент ФИФА пожелал Меликбекяну и его команде успехов в преодолении всех вызовов и выразил надежду на скорую встречу.

Меликбекян был избран президентом ФФА 23 декабря в ходе внеочередного заседания Федерации.

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