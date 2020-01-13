Пашинян: Армянофобия - государственная политика и кредо Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Армянофобия стала государственной политикой и кредо Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем послании по случаю 30-й годовщины армянских погромов в Баку.

«Сегодня мы поминаем жертв армянских погромов, этнических чисток и массовой депортации в столице Азербайджана Баку. Тридцать лет назад международное сообщество стало свидетелем и осудило массовые убийства армянского населения в Баку.

В результате политики набирающих после сумгаитских погромов обороты репрессий и этнических чисток в 1990 году из 250 тыс проживающих в Баку армян оставалось всего 35-40 тыс человек, в основном пожилые и беспомощные люди. Их дальнейшая судьба была более трагичной. Сотни убитых, искалеченных и пропавших без вести, десятки тысяч беженцев - таковы результаты происходящих в течение недели армянских погромов в Баку», - говорится в послании.

Отмечается, что армяне Баку не представляли никакой угрозы для Азербайджана, его властей или политических сил: они только хотели жить там, где родились они и их предки.

«Тем не менее, Азербайджан воспринимал их как угрозу только из-за их этнического происхождения. Армяне жили в Баку веками и придали этому городу поистине мультикультурный образ. В 19-м веке они внесли огромный вклад в основание и развитие нефтяной промышленности города. Неоценима роль армян в развитии города также в советское время.

Через 30 лет после этих событий в Азербайджане нет никакого уважения или сострадания к жертвам бакинских погромов. Те немногие лица, которые осмелились хотя бы упомянуть о трагедии армян Баку в своих литературных произведениях, были пригвождены к позорному столбу и официально объявлены предателями», - заявил премьер.

По его словам, даже сегодня люди, совершившие зверства в отношении беспомощных людей, считаются в Азербайджане героями, а их преступления считаются славной страницей в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

«С сожалением должны констатировать, что последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения.

За это время мы стали свидетелями попытки уничтожения населения Арцаха, освобождения и героизации осужденного за убийство Рамиля Сафарова, жестоких пыток и убийств пожилых и беспомощных людей в приграничном районе Арцаха в апреле 2016 года. Армянофобия стала государственной политикой и кредо Азербайджана», - говорится в послании.

Пашинян выразил благодарность всем международным структурам и парламентским органам, которые откликнулись и задокументировали эти события, осудив и продемонстрировав их всему миру. Премьер также заявил, что Армения не допустит новых попыток уничтожения или депортации армян.

«Республика Армения, Республика Арцах и армяне всего мира вместе приложат все свои усилия, чтобы обеспечить право армянского народа на существование и мирное развитие на своей исторической родине, в том числе в Арцахе», - отмечается в послании премьера.

Во время погромов с 13 по 19 января 1990 года, по разным оценкам, в Баку было убито до 400 человек, почти 200 тысяч армян были изгнаны из столицы Азербайджана. Установить точное число погибших в Баку невозможно, так как следствия по делу о погромах не проводилось.

Погромы и убийства мирных жителей продолжались до 20 января, когда в город были введены подразделения Советской Армии.