Ревазян: Первый рейс Ryanair из РА в Италию может быть отложен

PanARMENIAN.Net - Запланированный на 14 января рейс из Армении в Италию может быть отложен. Об этом на пресс-конференции 13 января заявила глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.

«Завтра может возникнуть небольшая проблема. В Италии решили провести забастовку диспетчеры: это повлияет на Ryanair», - отметила Ревазян, пишет «Айкакан жаманак».

Глава комитета добавила, что точнее судьба рейса выяснится вечером.

По словам Ревазян, изначально армянские рейсы были отменены, после чего она связалась с руководством Ryanair, и теперь рейсы должны выполниться, однако возможны задержки.

«Это не вина компании Ryanair, и не наша вина», - подчеркнула Ревазян.

На 14 января намечены первые рейсы Ryanair из Еревана в Рим и Милан.