Хорватия завершила процедуру ратификации соглашения Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Хорватия ратифицировала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

«10 января 2020 года Хорватия уведомила Совет Европы и Генеральный секретариат Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом», - написала она.

По словам Нагдалян, Хорватия – 18 страна, которая уведомила ЕС. Швеция, Словения, Бельгия и Франция также завершили соответствующие внутригосударственные процессы по ратификации соглашения Армения-ЕС, однако пока не уведомили об этом Генеральный секретариат.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.