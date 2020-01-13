Армения пережила бум импорта автомобилей перед повышением стоимости растаможки

Армения пережила бум импорта автомобилей перед повышением стоимости растаможки
13 января 2020 - 14:07 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении в 2019 году таможенное оформление прошли более 189,000 автомобилей. Об этом на встрече с журналистами 13 января заявил председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян.

Количество ввезенных в РА в 2019 году автомобилей втрое превышает показатель 2018 года, когда было ввезено 64,000 автомобилей, пишет Civilnet.am.

По словам Ананяна, доходы госбюджета по линии автомобилей составили 95 млрд драмов, что на 58 млрд драмов больше, чем в 2018 году.

«Решение правительства о возвращении налогоплательщикам суммы в размере 56.4 млрд драмов преследовало цель нейтрализовать тот доходный эффект, который мы имеем от притока автомобилей», - сказал глава КГД.

В КГД ожидают, что в 2020 году частные лица в каких-то объемах продолжат импортировать автомобили, но в целом, объемы ввоза снизятся, так как для диллеров это станет невыгодно.

С 1 января 2020 года Армения начала растаможивать машины по ставкам ЕАЭС. Так, таможенная пошлина на новые автомобили составляет 15%. Для автомобилей возрастом от 5 до 7 лет, с рабочим объемом двигателя до 3000 кубических см, составляет 20%, но не менее 0.44 евро на каждый 1 кубический см рабочего объема двигателя. Для автомобилей того же возраста с рабочим объемом двигателя более 3 кубических литров налог составляет те же 20%, но не менее 0.8 евро за кубический сантиметр. Таможенная пошлина на автомобили старше 7 лет составляет 1․4-1․6 евро за 1 куб см.

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