Подавший в отставку президент Абхазии не будет баллотироваться на новый срок

Подавший в отставку президент Абхазии не будет баллотироваться на новый срок
13 января 2020 - 15:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Подавший в отставку с поста президента Абхазии Рауль Хаджимба отказался от планов баллотироваться на новых президентских выборах, которые состоятся 22 марта. Об этом говорится в заявлении вице-президента республики Аслана Барцица.

«Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность», – пояснил Барциц, пишут «Ведомости».

Между тем, парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы. Также свой пост покинет избранный с ним Барциц. За принятие отставки проголосовали 32 из 34 присутствовавших депутатов, пишет ТАСС.

Парламент наделил премьер-министра Валерия Бганбу полномочиями исполняющего обязанности главы государства. За принятие решения проголосовали все 34 присутствовавших депутата.

В свою очередь председатель правительства Абхазии Валерий Бганба сообщил о том, что правительство республики после отставки Хаджимбы работает в штатном режиме. Члены правительства, работа которых остановилась из-за погрома протестующими зданий администрации президента, приступят к выполнению своих обязанностей 15 января.

Политический кризис в Абхазии начался после второго тура выборов президента республики в сентябре 2019 года. В нем приняли участие два кандидата: Хаджимба и Алхас Квициния от партии «Амцараха». Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их. Будет ли он участвовать в повторном голосовании, пока неизвестно.

9 января сотни человек пришли на митинг к зданию администрации президента в центре Сухума. Они потребовали новых выборов главы государства и начали штурмовать здание. Администрация президента Абхазии назвала штурм попыткой госпереворота.

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