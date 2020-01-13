«Молчание ягнят» получит продолжение в виде сериала
13 января 2020 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Телеканал CBS начал работу над сериалом «Кларисса» - сиквелом фильма «Молчание ягнят».
Действие сериала будет происходить после описанных в «Молчании ягнят» событий, пишет Variety.
Главной героиней станет агент ФБР Кларисса Старлинг. Над сериалом будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет, известные, в числе прочего, как продюсеры «Звездного пути».
По данным издания, сначала будет снят пилот «Клариссы», и лишь потом канал определится с количеством серий и временем выхода их в эфир. Однако, отмечает издание, сценарная группа для работы над полноценным сериалом уже сформирована.
Роль Клариссы Старлинг в фильме «Молчание ягнят» (1990 год) играла Джоди Фостер, получившая за нее «Оскар». В фильме «Ганнибал» - продолжении «Молчания ягнят» - роль агента ФБР играла Джулианна Мур.
С 2013 по 2015 годы выходил сериал «Ганнибал» о Ганнибале Лекторе с Мадсом Миккельсеном в главной роли.
Самое значимое
В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
Драма «Ирландец» номинирована также в категории «лучший режиссер», которым может стать Мартин Скорсезе
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Partner news
Последние новости
В Пакистане отменили смертный приговор экс-президенту Коллегия специального суда в Лахоре посчитала, что уголовное дело не было подготовленно в соответствии с законом
Коалы могут оказаться под угрозой исчезновения из-за австралийских пожаров Пока власти не оценивали точное количество пострадавших животных
Извержение вулкана на Филиппинах: 45,000 человек эвакуированы Власти предупреждают о возможной «взрывной активности», что поставит под угрозу жизни 200 тысяч человек
МИД Арцаха: Поощрение преступлений на почве ненависти к армянам возведено в ранг госполитики Баку МИД Арцаха осуждает перманентное отрицание азербайджанскими властями осуществленных геноцидальных действий