МИД Арцаха: Поощрение преступлений на почве ненависти к армянам возведено в ранг госполитики Баку

PanARMENIAN.Net - Насаждение армянофобии и поощрение преступлений на почве ненависти к армянам в Азербайджане возведены в ранг государственной политики. Об этом говорится в заялении МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в связи с 30-й годовщиной армянских погромов в городе Баку.

«Сегодня исполняется 30-я годовщина армянских погромов в Баку - одного из самых трагических эпизодов азербайджано-карабахского конфликта. 13 января 1990 года целенаправленные притеснения армян Баку переросли в повсеместную и организованную резню.

Выкрикивая лозунги «Слава героям Сумгаита!», «Да здравствует Баку без армян!», многотысячная толпа, разделившись на группы под руководством активистов Народного фронта Азербайджана (НФА), начала методично, дом за домом, «очищать» город от армян. Существуют многочисленные свидетельства о зверствах и убийствах, совершенных с исключительной жестокостью.

Те, кому удалось избежать гибели, подверглись насильственной депортации. Тысячи армян паромом через Каспийское море были доставлены в порт города Красноводска Туркменской ССР, а оттуда - самолетами в Армению и Россию», - говорится в заявлении.

Отмечается, что бакинские погромы стали одними из самых кровавых массовых преступлений против армянского населения в череде погромов, депортаций, этнических чисток и других преступлений против человечности, осуществленных в Азербайджане с февраля 1988 года. По различным данным, в результате резни погибло от 150 до 300 человек.

МИД Арцаха осуждает перманентное отрицание азербайджанскими властями осуществленных геноцидальных действий и героизацию их исполнителей, что стало составной частью политики Баку по пропаганде ксенофобии и ненависти по отношению к армянам.

«Сегодня насаждение армянофобии и поощрение преступлений на почве ненависти к армянам в Азербайджане возведены в ранг государственной политики и проникли во все сферы общественной жизни этой страны, вызвав серьезные изменения в сознании азербайджанского общества.

Проблема ксенофобии по отношению к армянам в Азербайджане достигла таких масштабов, что стала одним из основных источников угроз региональной стабильности и безопасности.

Чтобы преодолеть эти негативные процессы и не допустить еще большего осложнения проблемы ксенофобии в Азербайджане, потребуется реализация при поддержке международного сообщества комплекса мер, что позволит азербайджанскому обществу избавиться от насаждаемых властями человеконенавистнических норм и ориентиров», - говорится в заявлении МИД Арцаха.

Отмечается, что важным шагом в процессе искоренения негативных явлений, вызванных многолетней пропагандой ненависти по отношению к армянам, могло бы стать признание азербайджанскими властями ответственности за совершенные в отношении армянского населения массовые преступления, включая бакинские погромы.

«Это не только позволит оздоровить ситуацию в самом Азербайджане, но и создаст предпосылки для установления прочного мира в регионе», - считают в МИД НКР.

Во время погромов с 13 по 19 января 1990 года, по разным оценкам, в Баку было убито до 400 человек, почти 200 тысяч армян были изгнаны из столицы Азербайджана. Установить точное число погибших в Баку невозможно, так как следствия по делу о погромах не проводилось.

Погромы и убийства мирных жителей продолжались до 20 января, когда в город были введены подразделения Советской Армии.