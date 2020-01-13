Коалы могут оказаться под угрозой исчезновения из-за австралийских пожаров

Коалы могут оказаться под угрозой исчезновения из-за австралийских пожаров
13 января 2020 - 17:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Пожары в Австралии нанесли значительный ущерб популяции коал, эти животные могут даже получить статус «под угрозой исчезновения». Об этом заявила министра окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.

Пока власти не оценивали точное количество пострадавших животных, пишут «Ведомости» со ссылкой на Sydney Morning Herald.

Только на северном побережье одного из штатов могло быть уничтожено до 30% коал. Кроме того, многим животным требуется лечение.

Всего от пожаров могли погибнуть миллиарды животных, восстановление флоры и фауны Австралии потребует беспрецедентных мер. Местное правительство уже сообщило о выделении $50 млн на эти меры.

Сильные пожары охватили южное и восточное побережья Австралии еще в октябре. До сих пор справиться с ними так и не удалось.

 Самое значимое
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 13 января 2020
Другие новости раздела
 Последние новости
«Оскар-2020»: «Джокер» и «Ирландец» - в числе номинантов на звание лучшего фильма «Оскары» вручат 9 февраля.
Warner Bros. снимет продолжение «Гарри Поттера» Студия уже приступила к производству фильма о сыне волшебника
МИД Арцаха: Поощрение преступлений на почве ненависти к армянам возведено в ранг госполитики Баку МИД Арцаха осуждает перманентное отрицание азербайджанскими властями осуществленных геноцидальных действий
«Молчание ягнят» получит продолжение в виде сериала Действие сериала будет происходить после описанных в «Молчании ягнят» событий