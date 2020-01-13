Коалы могут оказаться под угрозой исчезновения из-за австралийских пожаров
13 января 2020 - 17:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Пожары в Австралии нанесли значительный ущерб популяции коал, эти животные могут даже получить статус «под угрозой исчезновения». Об этом заявила министра окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.
Пока власти не оценивали точное количество пострадавших животных, пишут «Ведомости» со ссылкой на Sydney Morning Herald.
Только на северном побережье одного из штатов могло быть уничтожено до 30% коал. Кроме того, многим животным требуется лечение.
Всего от пожаров могли погибнуть миллиарды животных, восстановление флоры и фауны Австралии потребует беспрецедентных мер. Местное правительство уже сообщило о выделении $50 млн на эти меры.
Сильные пожары охватили южное и восточное побережья Австралии еще в октябре. До сих пор справиться с ними так и не удалось.
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