Warner Bros. снимет продолжение «Гарри Поттера»

PanARMENIAN.Net - Студия Warner Bros. приступила к производству продолжения истории о Гарри Поттере. Действия новой части будут происходить спустя 20 лет после событий второй части «Гарри Поттера и Даров Смерти», пишет Afisha.ru со ссылкой на портал We Got This Covered.

Главными героями фильма станут Альбус Северус Поттер, младший сын Гарри Поттера, и дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить своего отца. Многие актеры из предыдущих фильмов примут участие в съемках. Сценаристом может стать сама Джоан Роулинг. Не исключено, что сиквел превратится в сериал об Альбусе Северусе, но подтверждения этим слухам пока нет.

Летом 2019 года появилась информация, что студия собирается снять сериал-приквел по «Гарри Поттеру», но Джоан Роулинг опровергла эти слухи. Действие сериала должно было происходить в Хогвартсе и некоторых странах Европы. Детали сюжета не раскрывались, но предполагалось, что в сериал будут введены абсолютно новые персонажи. С франшизой «Гарри Поттер» их должно было объединить место действия.