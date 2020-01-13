Warner Bros. снимет продолжение «Гарри Поттера»
13 января 2020 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия Warner Bros. приступила к производству продолжения истории о Гарри Поттере. Действия новой части будут происходить спустя 20 лет после событий второй части «Гарри Поттера и Даров Смерти», пишет Afisha.ru со ссылкой на портал We Got This Covered.
Главными героями фильма станут Альбус Северус Поттер, младший сын Гарри Поттера, и дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить своего отца. Многие актеры из предыдущих фильмов примут участие в съемках. Сценаристом может стать сама Джоан Роулинг. Не исключено, что сиквел превратится в сериал об Альбусе Северусе, но подтверждения этим слухам пока нет.
Летом 2019 года появилась информация, что студия собирается снять сериал-приквел по «Гарри Поттеру», но Джоан Роулинг опровергла эти слухи. Действие сериала должно было происходить в Хогвартсе и некоторых странах Европы. Детали сюжета не раскрывались, но предполагалось, что в сериал будут введены абсолютно новые персонажи. С франшизой «Гарри Поттер» их должно было объединить место действия.
Самое значимое
В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
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