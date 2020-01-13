«Оскар-2020»: «Джокер» и «Ирландец» - в числе номинантов на звание лучшего фильма
13 января 2020 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская киноакадемия объявила претендентов на «Оскар».
Так, на награду за лучший фильм в 2020 году претендуют: «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Паразиты».
На звание лучшего режиссера претендуют: Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде») и Пон Чжун Хо («Паразиты»).
На «Оскар» лучшему актеру выдвинуты: Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два Папы»).
Лучшей актрисой могут быть признаны: Синтиа Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).
В категории «Лучший актер второго плана» номинированы: Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино и Джо Пеши (оба за «Ирландца»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»).
На звание «Лучшей актрисы второго плана» претендуют: Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Марго Робби («Скандал»).
Торжественная церемония вручения «Оскара» пройдет в 2020 году 9 февраля.
Самое значимое
В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
Драма «Ирландец» номинирована также в категории «лучший режиссер», которым может стать Мартин Скорсезе
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Partner news
Последние новости
В Пакистане отменили смертный приговор экс-президенту Коллегия специального суда в Лахоре посчитала, что уголовное дело не было подготовленно в соответствии с законом
Коалы могут оказаться под угрозой исчезновения из-за австралийских пожаров Пока власти не оценивали точное количество пострадавших животных
Извержение вулкана на Филиппинах: 45,000 человек эвакуированы Власти предупреждают о возможной «взрывной активности», что поставит под угрозу жизни 200 тысяч человек
МИД Арцаха: Поощрение преступлений на почве ненависти к армянам возведено в ранг госполитики Баку МИД Арцаха осуждает перманентное отрицание азербайджанскими властями осуществленных геноцидальных действий