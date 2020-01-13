В Пакистане отменили смертный приговор экс-президенту
13 января 2020 - 20:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд в Пакистане признал неконституционным смертный приговор, вынесенный заочно в декабре 2019 года в отношении бывшего президента страны Первеза Мушаррафа.
Суд отменил приговор, рассмотрев ходатайство Мушаррафа, пишет Meduza со ссылкой на пакистанскую газету Dawn.
Коллегия специального суда в Лахоре посчитала, что уголовное дело о государственной измене, в рамках которого 76-летнего Мушаррафа приговорили к смертной казни, не было подготовленно в соответствии с законом.
Уголовное дело в отношении Мушаррафа возбудили в 2013 году по инициативе правительства Пакистана. Его завели из-за того, что в 2007 году Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение после того, как суд решил рассмотреть вопрос о легитимности его переизбрания. Тогда президент приказал арестовать членов Верховного суда и приостановил действие конституции.
С 2016 года бывший президент Пакистана живет в Дубае.
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