В Пакистане отменили смертный приговор экс-президенту

PanARMENIAN.Net - Суд в Пакистане признал неконституционным смертный приговор, вынесенный заочно в декабре 2019 года в отношении бывшего президента страны Первеза Мушаррафа.

Суд отменил приговор, рассмотрев ходатайство Мушаррафа, пишет Meduza со ссылкой на пакистанскую газету Dawn.

Коллегия специального суда в Лахоре посчитала, что уголовное дело о государственной измене, в рамках которого 76-летнего Мушаррафа приговорили к смертной казни, не было подготовленно в соответствии с законом.

Уголовное дело в отношении Мушаррафа возбудили в 2013 году по инициативе правительства Пакистана. Его завели из-за того, что в 2007 году Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение после того, как суд решил рассмотреть вопрос о легитимности его переизбрания. Тогда президент приказал арестовать членов Верховного суда и приостановил действие конституции.

С 2016 года бывший президент Пакистана живет в Дубае.